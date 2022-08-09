Ульяновск, 9 августа, 2022, 12:47 — ИА Регнум. В Тереньгульском районе Ульяновской области планируют отремонтировать мост через Ташелку. На разработку проектной документации выделяется более 1 млн рублей. Соответствующая информация опубликована на портале госзакупок, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Деньги

Заказчиком является администрация Тереньгульского района. Муниципалитету понадобилась проектно-сметная документация на ремонт моста через реку Ташелка в селе Скугареевка по улице Лесная Тереньгульского района.

Ширина мостового сооружения составляет 4,75 метра, длина — 12,2 метра. На ней расположена автомобильная дорога третьей категории 1980 года постройки, расчётная скорость движения — 40 км/ч.

Начальная цена контракта определена в размере 1 010 000 рублей. Данные средства выделяются из регионального и муниципального бюджетов.

При подписании контракта на его выполнение даётся 130 дней. Мост предлагается отремонтировать на основе данной проектной документации в 2023 году.

Как сообщало ИА REGNUM , в Цильнинском районе Ульяновской области разработают проектную документацию для ремонта места через реку Тимерсянка в селе Верхние Тимерсяны. По итогам аукциона стоимость контракта снижена на 17,7% и составила 2,08 млн рублей.

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