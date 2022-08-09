Лондон, 9 августа, 2022, 12:47 — ИА Регнум. В то время как миллионы семей в Великобритании готовятся выбирать между голоданием и замерзанием, самым главным вопросом в британской политике стало, кто получит государственную поддержку в ближайшие месяцы. Об этом 9 августа пишет газета The Guardian.

Цитата из кф «Титаник». Реж. Джеймс Кэмерон. 1997. США На дно

7 августа уверенная претендентка на пост премьера страны, министр иностранных дел Лиз Трасс объявила, что ускорит сокращение налогов на £30 млрд на полгода, чтобы «справиться с кризисом стоимости жизни».

Не нужно быть экономистом, чтобы понять, что снижение налогов — самый провальный способ поддержки людей: оно просто оставляет больше денег в карманах обеспеченных и богатых, в то время как самые бедные — многие из которых почти не платят подоходный налог — не получают никакой выгоды. Достаточно взглянуть на подробности предложенного Трасс плана: £19 млрд сокращения налогов придутся не на семьи, испытывающие трудности, а на предприятия, уклоняющиеся от повышения корпоративного налога. Более того, даже план Трасс по отказу от повышения соцстрахования пойдет на пользу самым богатым: 85% из £8 млрд принесут выгоду 50% работающих с самыми высокими зарплатами. Это экономика «Титаника», где страна тонет, а спасательные шлюпки получают только богатые.

Весьма показательно, что в ситуации, когда необходимо усиливать систему социальной поддержки, кандидаты в лидеры от тори заняты дискредитацией «людей на пособии». Когда Трасс спросили, как она поможет семьям, которым не хватает денег, она объяснила свой выбор в пользу снижения налогов тем, что это лучше, чем «раздавать подачки», как будто государственная поддержка — это милость от добреньких богачей, а не право, оплаченное обществом.

Позднее ее команда пыталась дать задний ход, но было уже поздно. На недавней встрече с членами Консервативной партии другой кандидат — бывший министр финансов Риши Сунак пообещал в случае своей победы «гораздо жестче взяться за соцобеспечение» и заявил, что инфляция растет, потому что «слишком много безработных». В реальности уровень безработицы в Великобритании находится на самом низком уровне за последние 50 лет, а около 40% претендентов на единую социальную выплату работают.

Те члены Консервативной партии, которые надеются занять место в новом кабинете министров, так же охотно демонизируют самых бедных ради власти. Выбывшая кандидатка, генеральный атторней Англии и Уэльса Суэлла Браверман обещала бороться с «упрямыми» безработными, которые «отказываются» находить работу, а член парламента Кеми Баденох обвинила в спросе на жилье «распад семей» — а не отсутствие социального жилья, разумеется.

Учитывая экономические прогнозы, отказ консерваторов увеличить пособия начинает выглядеть не столько идеологией, сколько откровенной жестокостью. Надвигается национальная катастрофа, а кандидаты на пост следующего премьер-министра Британии застряли на малоприятных разногласиях из прошлого. Шлюпки, возможно, уже спускаются на воду, но, как и раньше, самые бедные останутся тонуть.