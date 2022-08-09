Владикавказ, , 12:47 — REGNUM Начало строительства центра военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард» в Северной Осетии намечено на сентябрь 2022 года. Он будет построен на базе ДОСААФ в городе Владикавказе по поручению главы РСО-Алания Сергея Меняйло.

Юнармейцы выходят на построение Александр Погожев © ИА REGNUM

В центре будет организована работа различных кружков и секций по военно-прикладным видам спорта. Организация будет проводить сборы для допризывной молодежи из числа школьников десятых классов и студентов колледжей, а летом центр будет работать как летний лагерь. Здесь же будут проводить спортивно-массовые мероприятия патриотической направленности.

В республиканском министерстве образования рассказали, что за год центр «Авангард» примет 40 смен, воспитательными мероприятиями будет охвачено около 3200 человек.

Напомним, ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил о созданиив регионах России 27 круглогодичных лагерей «Авангард». По словам министра, по поручению президента РФ Владимира Путина такие центры будут построены во всех городах с населением 100 тыс. человек и более.

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