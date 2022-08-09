Салехард, , 12:46 — REGNUM В Салехарде изъяли из семьи девочку-инвалида, коляску с которой накануне мать толкнула под микроавтобус. Об этом сообщает ИА «Север-Пресс» со ссылкой на городскую прокуратуру.

В инвалидной коляске pixabay.com

Напомним, инцидент произошёл днём 8 августа в столице Ямала. В районе переправы Салехард — Лабытнанги 49-летняя женщина толкнула инвалидную коляску с девятилетней девочкой под припаркованный микроавтобус.

В местной прокуратуре изданию сообщили, что женщине, пытавшейся навредить собственной дочери с синдромом ДЦП, предложили пройти обследование в психиатрической больнице. Ребёнок госпитализирован, изъят из семьи.

«Кроме этого рассматривается вопрос, чтобы изъять из опеки у женщины и племянницу», — отметили в надзорном ведомстве.

Отмечается, что в причинах сложившейся ситуации продолжают разбираться правоохранители, администрация Салехарда и прокуратура города.

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