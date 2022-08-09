Самара, 9 августа, 2022, 12:49 — ИА Регнум. Делегации предпринимателей из нескольких зарубежных стран намерены посетить Самарскую область. Об этом 9 августа сообщает пресс-служба министерства экономического развития и инвестиций региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Бизнесмены

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Сообщается, что во втором полугодии 2022 года Самарскую область могут посетить делегации предпринимателей из Китая, Армении, Узбекистана, Турции и Ирана. Предприниматели Самарской области также смогут провести встречи с потенциальными партнерами из Таджикистана и Белоруссии.

«Такие визиты помогают нашим производителям познакомиться с условиями работы в конкретной стране, презентовать свою продукцию, оценить заинтересованность со стороны иностранных коллег, расширить географию своих поставок. До конца 2022 года мы планируем провести еще семь бизнес-миссий», — приводит пресс-служба слова министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрия Богданова.

Министр пригласил экспортно-ориентированных предпринимателей региона выходить на рынки дружественных стран с поддержкой области.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Самарской области продлили срок функционирования территорий опережающего развития.