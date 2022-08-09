Мадрид, , 12:46 — REGNUM Регулировка кондиционеров в общественных местах и выключение витрин магазинов с 22:00 вступят в силу 10 августа, несмотря на противодействие автономных сообществ под руководством оппозиционных глав из оппозиционной «Народной партии» (Partido Popular), которые призвали отозвать законодательный акт о сбережении электроэнергии. Об этом пишет агентство EFE.

Флаг Испании Efraimstochter

Министр по вопросам экологического перехода и демографических проблем Тереса Рибера отметила, что правительство не намерено отзывать или откладывать этот пакет мер из-за обязательств перед Брюсселем.

Она также попросила автономные сообщества представить свои предложения по энергосбережению до сентября 2022 года.