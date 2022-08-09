Бухарест, 9 августа, 2022, 12:48 — ИА Регнум. Спикер Национального собрания (парламента) Южной Кореи Ким Чжин Пхё, находящийся с визитом в Бухаресте, встретился 8 августа с исполняющей обязанности председателя Верхней палаты парламента Румынии Алиной Горгиу. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского парламента.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Румынии

«Участие Южной Кореи в проекте по модернизации вооружений Румынии — один из способов сотрудничества двух стран», — сообщил спикер Южной Кореи.

Он также предложил активизировать трехстороннее сотрудничество между Сеулом, Вашингтоном и Бухарестом в области атомной энергетики

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В свою очередь, представительница Румынии сообщила о том, что сотрудничество в энергетическом секторе «будет иметь смысл», выразив надежду на расширение объёмов двусторонней торговли. Она также предложила провести южнокорейско-румынский саммит на полях Генеральной Ассамблеи ООН.

Представитель Южной Кореи попросил правительство Румынии поддержать заявку Пусана на право проведения Всемирной универсальной выставки EXPO 2030, а также поблагодарил румынских властей за помощь с вакциной от COVID-19.