Москва, , 13:11 — REGNUM Перспективным направлением для развития территорий Дальнего Востока и Арктики стал туризм. Об этом сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин во вторник, 9 августа, на встречес генеральным директором Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики Николаем Запрягаевым.

Михаил Мишустин Иван Шилов

«Сейчас перспективным направлением для развития территорий Дальнего Востока и Арктики стал туризм. Там ведь уникальная природа. Наши граждане стремятся туда. Надо создавать для этих путешествий нормальную инфраструктуру, комфортную среду, отели, возможности добраться до места», — отметил Мишустин.

Премьер-министр добавил, что перед поездкой на Дальний Восток проведёт совещание, на котором обсудят национальный проект «Туризм».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Сахалинской области активно развивают инфраструктуру для туризма, регион активно включился в нацпроект «Туризм и индустрия гостеприимства». Об этом заявил заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко, который посетил Сахалин.

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