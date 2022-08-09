Москва, 9 августа, 2022, 12:44 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Израиля Ицхаком Герцогом. Как заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, он состоялся 9 августа.

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«Был телефонный разговор с президентом Израиля Герцогом у президента Путина», — сказал официальный представитель Кремля, не уточнив подробностей.

Песков пообещал в скором времени «дать сообщение по международному телефонному разговору».

Как сообщало ИА REGNUM, 5 августа Израиль заявил о начале масштабной операции «Рассвет» против исламских экстремистов. В ответ на это палестинские группировки начали массированные неизбирательные обстрелы израильской территории.

7 августа Тель-Авив согласился на прекращение огня. Однако, несмотря на это, после вступления силу соглашения о прекращении боевых действий в 23:30 7 августа территория Израиля вновь была обстреляна ракетами из сектора Газа.