Аткарск, Саратовская область, 9 августа, 2022, 14:20 — ИА Регнум. В городе Аткарске Саратовской области бывшего сотрудника руководящего звена Приволжского линейного управления МВД России на транспорте подозревают в мошенничестве с использованием служебного положения. Об этом сообщает следственное управление СКР по Саратовской области.

Sledcom.ru Следователь

По данным следствия, с 13 апреля по 22 июня 2022 года, 32-летний подозреваемый, являясь должностным лицом, в целях обогащения, обещал мужчине оказать содействие в трудоустройстве на работу в Приволжское ЛУ МВД России на транспорте. Он взял у кандидата 115 тыс. рублей под предлогом передачи их должностным лицам за его трудоустройство. Однако мужчина не получил заветную должность. Позже выяснилось, что сотрудник полиции к моменту договоренности знал об отказе кандидату в трудоустройстве.

В этот же период подозреваемый обманул сотрудника своего подразделения, обещав перевести его на другую должность. Он взял с сотрудника 80 тыс. рублей и обещал помочь в переводе. При этом рассмотрение и разрешение таких вопросов в его компетенцию не входило. Деньги злоумышленник потратил на свои нужды.

Как уточнили в пресс-службе управления на транспорте МВД России по ПФО, в ходе оперативно-розыскных мероприятий предварительно установлено, что сотрудник Приволжского линейного управления МВД России на транспорте причастен к мошенничеству.

«По результатам проведенной служебной проверки принято решение о его увольнении в связи с совершением поступка, порочащего честь и достоинство сотрудника ОВД, он понесет наказание в установленном законом порядке», — сообщили в ведомстве.

Ранее ИА REGNUM сообщало, 24 мая сотрудник транспортной полиции лично получил от жителя города Энгельса взятку в виде денег в размере 15,5 тыс. рублей. Вознаграждение предназначалось за непривлечение к уголовной ответственности за мошенничество взяткодателя и его несовершеннолетнего приятеля.

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