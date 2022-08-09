Москва, 9 августа, 2022, 12:41 — ИА Регнум. К предложениям о запрете перемещения граждан России в страны Европы можно относиться только негативно. Об этом 9 августа заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Заявление достаточно, скажем так, говорящее само за себя. Скорее всего, конечно, иррациональность мышления в данном случае зашкаливает», — заявил Песков.

«К этому можно относиться только чрезвычайно негативно. Любые попытки изолировать россиян, изолировать Россию — это процесс, который не имеет перспектив. Душок у таких инициатив тоже не очень хороший, если не сказать большего», — подчеркнул он.

Ранее постпред Украины при ЕС Алексей Макеев заявил, что украинские власти просят страны ЕС не выдавать визы гражданам РФ, которые поддерживают спецоперацию, и одобрять въезд в Европу тем, кто критикует действия ВС РФ.