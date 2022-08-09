Вашингтон, , 12:39 — REGNUM Конфликт на Украине — часть новой мировой войны, и мирно урегулировать его в интересах России не удастся, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин во вторник, 9 августа, комментируя высказывания посла России в США Анатолия Антонова.

Посол России в США Анатолий Антонов. 07.10.2020 Russia.tv

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Как сообщалось ранее, Антонов заявил, что, принимая решения о дополнительной «помощи» Киеву, США лишь подливают масла в огонь конфликта на Украине.

«Поразительное, честно говоря, заявление сделал посол Антонов. Особенно для опытного политического и военного руководителя, ведь он был и замминистра иностранных дел и замминистра обороны! Что значит «Вашингтон продолжает подливать масла в огонь украинского конфликта»? Вашингтон специально создал этот конфликт, превратив Украину в своё оружие в борьбе против России. Своих целей в отношении нашей страны США ещё не достигли и, надеюсь, не достигнут, так их главная цель — уничтожение России. Так что сетовать на то, что Вашингтон старается не допустить затухания конфликта на Украине и, более того, делает всё, чтобы он разгорелся сильнее, — это пустое.

Да, нынешнюю американскую администрацию разум оставил. Его американцам надо вправить. В этих обстоятельствах наша задача — усиливать военное давление на режим Зеленского, делая своей «привилегированной» мишенью воюющих на его стороне американцев и других натовцев. Конфликт на Украине — это давно уже часть начавшейся новой мировой войны, но только часть. Мирно урегулировать его в интересах России не удастся. Только потери, только поражение заставит США остановиться на Украине и снизить уровень давления на нас в других регионах планеты, отступить там, где нам это нужно.

Давление на США, на западную публику должно быть не только политическим, военным, экономическим, но и информационным, пропагандистским в хорошем смысле этого слова. Вдумаемся: слушал ли кто-то хотя бы раз, чтобы Вашингтон назвал конфликт на Украине опасным для себя? Я не слышал. А наш посол «открывает Америку» в этом смысле. Конечно, этот конфликт опасен, но увещевать современную западную правящую верхушку в этом нет никакого смысла. Они только подтвердят: да, этот конфликт опасен, но только для России; так что садитесь за стол переговоров, идите на уступки Киеву…

Итак, ещё раз: надо сделать так, чтобы в США и политики и простые граждане понимали, что конфликт на Украине опасен не для абстрактного «дела мира и безопасности», а для них самих. Именно на этом надо делать акцент сейчас«, — отметил Михаил Демурин.