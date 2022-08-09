Богота, 9 августа, 2022, 12:39 — ИА Регнум. Партия Демократический центр, бывшая ранее провластной и теперь находящаяся в оппозиции, выступила против «эмоциональной», но полной «сумрака» инаугурационной речи президента Густаво Петро. Об этом пишет агентство EFE со ссылкой на заявление партии.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Колумбия

В партии также заявили о «безрассудных предложениях» нового президента Колумбии.

Правоцентристская партия, в которую входят бывшие президенты Альваро Урибе и Иван Дуке, считает, что «противостояние будет нелегким» с «президентом-социалистом, который будет править, руководствуясь постулатами радикальных левых».