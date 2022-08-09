Посёлок городского типа Ровеньки, Белгородская область, , 17:13 — REGNUM Три человека погибли 9 августа во время работы в канализационно-насосной станции в Ровеньках Белгородской области.

Канализация Дарья Антонова © ИА REGNUM

Мужчин к ремонтным работам привлекла частная компания, муниципальный Белоблводоканал к водоотведению в посёлке отношения не имеет. По предварительным данным, сначала потерял сознание один рабочий. На помощь ему по очереди пришли двое мужчин, однако тоже упали без чувств. Выжить удалось четвёртому работнику, за его жизнь борются медики.

Проверку по факту происшествия начал Следственный комитет, сообщает издание «Фонарь».