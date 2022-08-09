Москва, 9 августа, 2022, 12:37 — ИА Регнум. Призывы ограничить гражданам России въезд в страны Евросоюза звучат не впервые, сообщил 9 августа пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Дмитрий Песков

Пресс-секретарь прокомментировал предложения ограничить гражданам России возможность въезда в ЕС.

Он напомнил, что подобные заявления делались в центре Европы ещё 80 лет назад. Песков уверен, что со временем здравый смысл проявит себя.