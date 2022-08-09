Ижевск, 9 августа, 2022, 12:35 — ИА Регнум. В Удмуртии создали автономную некоммерческую организацию «Центр развития туризма». Соответствующее постановление подписал премьер-министр республики Ярослав Семенов.

пресс-служба минприроды Удмуртии Удмуртия

В числе задач центра — содействие развитию туризма и расширению туристического потенциала региона. Также организация будет оказывать в данной сфере общественно полезные услуги. В том числе, организовывать и проводить культурно-массовые мероприятия, а также реализовывать экскурсионные программы.

В течение месяца центр должен утвердить устав, создать орган управления и обеспечить государственную регистрацию организации. Учредителем центра стало Агентство по туризму.

Как сообщало ИА REGNUM, о создании Агентства по туризму в Удмуртии было заявлено в ноябре 2021 года. В январе текущего года стартовал отбор кандидатов на пост главы агентства. В мае главой Агентства была назначена Юлия Бадаш, которая ранее являлась замдиректора АНО «Корпорация развития Удмуртии». Она будет возглавлять агентство в течение года — до мая 2023 года.

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