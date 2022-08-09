Владикавказ, , 12:34 — REGNUM Сотрудника управления Росгвардии в Северной Осетии Руслана Загалаева наградили ведомственной медалью «За спасение». Награда присвоена капитану полиции за спасение человека из горящей квартиры, сообщили 9 августа в пресс-службе регионального управления.

Пожар Иван Шилов © ИА REGNUM

Медаль вручил начальник республиканского управления Росгвардии полковник полиции Валерий Голота. При этом награжденный заявил, что не считает свой поступок героическим — он просто выполнял свой долг как человек и как сотрудник Росгвардии.

Пожар в одной из квартир многоэтажного дома произошел в январе 2022 года. Руслан Загалаев почувствовал сильный запах гари, выходя из подъезда. Он вернулся и определил, что источник дыма находится в квартире на первом этаже.

«Правоохранитель забрался в квартиру через окно балкона. В сильно задымленном помещении капитан полиции Загалаев обнаружил хозяина жилья в бессознательном состоянии. Потушив пламя, росгвардеец вывел мужчину на улицу, где ему оказали необходимую помощь подоспевшие медики», — сообщили подробности спасения в ведомстве.