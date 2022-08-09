Рига, , 12:33 — REGNUM Вступившие в силу с июля нынешнего года поправки к закону о поддержке гражданского населения Украины установили более низкие расходы на размещение беженцев в туристическом жилье, однако власти Риги решили продлить действие прежних расценок компенсации до конца августа.

Об этом сообщил латвийский портал bb. lv, отметив, что в настоящий момент ежедневно около 100 человек обращаются в Рижский центр поддержки гражданского населения Украины с просьбой о размещении. Им предлагают жилье в других самоуправлениях, но и в регионах Латвии в настоящее время доступно только несколько десятков свободных мест. Решение мэрии столицы Латвии должно несколько смягчить ситуацию, отмечает портал.

Аргументируя свое решение, власти Риги сообщили, что в столице только четыре места размещения туристов согласились принимать беженцев за установленную правительством сумму — не более 100 евро за первого человека в месяц, 50 евро за каждого последующего человека, но не более 300 евро за жилье на семью.

Самоуправление обязалось до конца августа 2022 года покрывать разницу в стоимости проживания, которую не оплачивает государство, чтобы люди не остались без жилья.

В настоящее время в Риге размещено около 1 050 граждан Украины, прибывших в город до 1 июля. Это обходится столичному бюджету в 300 000 евро в месяц.