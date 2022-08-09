Екатеринбург, 9 августа, 2022, 13:05 — ИА Регнум. В Екатеринбурге водолазы достали тело подростка со дна водоёма возле гостиницы «Рамада». Молодой человек ушёл из дома 6 августа, сообщил журналистам начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Пропавший

Подростку было 13 лет. По факту произошедшего проводятся следственные мероприятия.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 8 августа, в Тавде Свердловской области после опрокидывания моторной лодки пропал подросток. Оказалось, что он не умел плавать. Его товарищу, также находившемуся в лодке, удалось выбраться на берег. Водолазы продолжают вести поиски подростка. По факту происшествия прокуратура и следственный комитет организовали проверку.