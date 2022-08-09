Москва, 9 августа, 2022, 12:31 — ИА Регнум. В России не требуется возобновлять антиковидные ограничения, сообщили 9 августа в Роспотребнадзоре.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

По информации ведомства, которую приводит ТАСС, в настоящее время отсутствуют планы по возобновлению ограничений в связи с ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией.

Напомним, в России выросло число заражений коронавирусом. Основной рост приходится на варианты штамма «Омикрон».