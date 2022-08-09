Минск, 9 августа, 2022, 13:00 — ИА Регнум. Белоруссию «быстро подожгут», если стабильность в стране нарушится. Об этом белорусский президент Александр Лукашенко заявил 9 августа на заседании правительства.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Александр Лукашенко

По его словам, ситуация очень серьёзная. Пока все «накормлены, напоены, одеты», но если расслабиться — всё рухнет в один миг.

«Нас быстро подожгут. Целиком. И будет хуже, чем в Украине. Я это нутром чую», — приводит президентская пресс-служба слова Лукашенко.

В случае нарушения стабильности стране тут же «помогут». Большой конфликт, когда люди схватятся «за винтовку, ружьё», может разгореться из небольших конфликтов, из-за зависти и косых взглядов друг на друга. Но всё получится, если «будет экономика», добавил он.

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