Москва, 9 августа, 2022, 12:30 — ИА Регнум. В Европу снова возвращается аномальная жара до +38… +40 °C. Из-за дефицита воды в ряде европейских стран бассейны в туристических зонах не наполняют бассейны, а душевые на пляжах — закрывают, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

74.mchs.gov.ru Жара

Так, в Испании, Франции, Италии, Греции и др. жителей и туристов предупреждают об аномальной жаре и засухе, из-за которой в туристических регионах вводят ограничения и запреты на подачу воды в объектах туристической инфраструктуры.

В ряде стран Европы запрещено мытье улиц и автомойки. Людям рекомендуется быстрее принимать душ, не мыть машины и не поливать сад. Некоторые плавучие дома сели на мель. А правительство Каталонии ограничило потребление воды до 200 литров на человека в день.

ИА REGNUM сообщало ранее, в некоторых странах Европы бушуют крупные лесные пожары.

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