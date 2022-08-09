Мадрид, 9 августа, 2022, 12:30 — ИА Регнум. Третий заместитель председателя правительства Испании и министр по вопросам экологического перехода Тереса Рибера считает, что штрафы не будут налагаться мгновенно на те общественные места, которые не соблюдают меры по энергосбережению. Об этом она заявила в эфире радио Cadena SER.

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По её словам, необходимо будет «дать отсрочку» владельцам, чтобы они соблюдали правила нового законодательного акта, предусматривающего меры по экономии электричества и его отключение в некоторых общественных местах и магазинах.

При этом Рибера подчеркнула, что «если пройдут дни, а этого не произойдет, или если завтра возникнет серьезная проблема, потому что где-то массово не применяются какие-либо меры» по соблюдению акта, правительство в немедленном режиме свяжется с соответствующим автономным сообществом, не дожидаясь «месяцев или недель».