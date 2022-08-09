Петропавловск-Камчатский, , 12:29 — REGNUM Введённые санкции никак не отразились на строительстве краевой больницы на Камчатке — все строительные материалы были закуплены ещё в 2021 году, об этом в эфире программы «В центре внимания» рассказал губернатор региона Владимир Солодов.

Владимир Солодов Basargina Yana

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Удорожание стройки, которое произошло по независящим от подрядчика причинам, будет компенсировано за счет федерального бюджета.

«Проект меняется, адаптируется рабочая документация под текущие реалии. Могу сказать, что санкции не повлияли на строительные процедуры, потому что основной завоз материалов был осуществлён в прошлом году. Подрядчик оценивает возможное удорожание проекта, но правительством РФ приняты соответствующие механизмы, которые позволят объективное удорожание ввиду факторов, независящих от подрядчика, компенсировать из федерального бюджета», — рассказал Солодов.

Также был актуализирован перечень нового оборудования для краевой больницы.

Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатке после того как краевая больница переедет в новый комплекс, старые здания снесут и на их месте появится деловой центр.