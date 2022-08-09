Курск, 9 августа, 2022, 12:28 — ИА Регнум. В Курской области за последние сутки госпитализированы 17 пациентов с коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Kraszdrav.ru Тест на коронавирус

9 августа выявлено 86 случаев заражения коронавирусной инфекцией — на пять больше, чем за предыдущие сутки. Всего в регионе выявлено 121 тыс. 89 случаев заражения коронавирусом.

Выписаны после выздоровления 117 тыс. 915 пациентов, в том числе 87 — за последние сутки.

Всего скончались 2500 человек. Не подтверждено новых летальных случаев.