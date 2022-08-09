Ижевск, , 12:27 — REGNUM С января по октябрь 2021 года ООО «АТ-Систем» в Ижевске не выплачивала заработную плату сотрудникам, задолженность достигла 10 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

Зарплата Прокуратура Калужской области

По итогам проверки прокурор Индустриального района внес представление руководителю организации об устранении нарушений. Кроме того, по материалам проверки было возбуждено уголовное дело по статье о полной невыплате свыше двух месяцев заработной платы.

Сейчас, после вмешательства прокуратуры, задолженность по зарплате полностью погашена.

Как сообщало ИА REGNUM, за январь–июнь текущего года, благодаря прокурорскому вмешательству, погашено почти 90 млн рублей задолженности по зарплатам. Также погашены долги за оплату энергоресурсов на сумму свыше 300 млн рублей.

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