Тбилиси, , 12:27 — REGNUM Грузию в июле 2022 года посетили 157 тыс. российских туристов, что в шесть раз (на 525,5%) больше, чем в том же месяце в 2021 году. Об этом 9 августа сообщает пресс-служба Национальной администрации туризма.

Россия и Грузия Иван Шилов © ИА REGNUM

Отмечается, что при сравнении с допандемийным 2019 годом, то из РФ приехало на 1,5% больше туристов, чем тогда. Россия занимает первое место по числу посетивших Грузию.

На втором месте в этом списке Армения из которой прибыли около 104 тыс. туристов, что на 427% больше, чем в 2021 и на 27% меньше, чем в 2019 году. Третье место занимает Турция, из которой приехало почти 96 тыс. гостей, что на 173,9% больше, чем в 2021 и на 39% меньше, чем в 2019 году.

Напомним, поток иностранных туристов в Грузию прекратился в 2020 году из-за карантинных ограничений и начал восстанавливаться в 2021 году. Восстановление туристического отрасли оценивают по тем показателям, что были до объявления пандемии.

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