Донецк, 9 августа, 2022, 12:27 — ИА Регнум. Украинские боевики вновь обстреляли Ясиноватую в Донецкой Народной Республике, сообщили 9 августа в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Артиллерия ВСУ

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 12:02 — н. п. Орловка — н. п. Ясиноватая: выпущено 5 снарядов калибра 152 мм», — говорится в телеграм-канале представительства.

Как сообщало ИА REGNUM, украинские боевики за прошедшие сутки обстреляли территорию Донецкой Народной Республики 81 раз, выпустив 420 боеприпасов.

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