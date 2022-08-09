Пекин, 9 августа 2022, 12:26 — REGNUM Военные Китая объявили, что их военно-морской флот и военно-воздушные силы продолжат совместные учения в водах и воздушном пространстве вокруг Тайваня после четырехдневных беспрецедентных учений с боевыми стрельбами, сообщает 9 августа гонконгская газета South China Morning Post.
Не уточняя дату окончания, командование Восточного военного округа Народно-освободительной армии Китая заявило, что предстоящие учения должны были подготовить к операциям «совместной обороны» и «совместной блокады» острова.
Пекинское управление безопасности на море также выпустило навигационное предупреждение, ограничивающее вход в восточные воды острова Наньсань города Чжаньцзян в Южно-Китайском море с 8:00 до 18:00 ежедневно в течение трех дней, начиная с 9 августа, поскольку там начинаются учебные стрельбы.
Ожидается, что китайские военные учения усилят враждебность Тайваня к Пекину. Эти заявления были сделаны всего через несколько часов после того, как президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что он «не беспокоится» об усилении давления НОАК.
Бывший главный редактор китайского издания Global Times Ху Сицзинь заявил, что военные учения стали «новой реальностью» в Тайваньском проливе.
По словам Ху, учения отвергли концепцию подконтрольных Тайваню вод и воздушного пространства, а также срединную линию в Тайваньском проливе, фактическую границу между островом и материковым Китаем, которую Пекин официально не признал, но обе стороны в основном соблюдали на протяжении десятилетий.
Это мнение разделил полковник НОАК в отставке Юэ Ган, который заявил, что риск конфликта возрос с исчезновением «виртуальной границы».
Однако Юэ отметил, что текущие учения не будут повторяться часто, и будут внедрены более экономичные режимы учений, достаточные, чтобы подорвать решимость тайваньских военных сдерживать боевые действия силой. Масштабные учения НОАК вокруг Тайваня рассматриваются как предупреждение США и их союзникам. Другие аналитики повторили, что цель состоит в том, чтобы учения стали регулярными.