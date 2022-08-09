Пекин, , 12:26 — REGNUM Военные Китая объявили, что их военно-морской флот и военно-воздушные силы продолжат совместные учения в водах и воздушном пространстве вокруг Тайваня после четырехдневных беспрецедентных учений с боевыми стрельбами, сообщает 9 августа гонконгская газета South China Morning Post.

НОАК

Не уточняя дату окончания, командование Восточного военного округа Народно-освободительной армии Китая заявило, что предстоящие учения должны были подготовить к операциям «совместной обороны» и «совместной блокады» острова.

Пекинское управление безопасности на море также выпустило навигационное предупреждение, ограничивающее вход в восточные воды острова Наньсань города Чжаньцзян в Южно-Китайском море с 8:00 до 18:00 ежедневно в течение трех дней, начиная с 9 августа, поскольку там начинаются учебные стрельбы.

Ожидается, что китайские военные учения усилят враждебность Тайваня к Пекину. Эти заявления были сделаны всего через несколько часов после того, как президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что он «не беспокоится» об усилении давления НОАК.

«Я обеспокоен тем, что они двигаются с той силой, с которой двигаются. Но я не думаю, что они собираются делать что-то еще», — сказал Байден.

Бывший главный редактор китайского издания Global Times Ху Сицзинь заявил, что военные учения стали «новой реальностью» в Тайваньском проливе.

«Честно говоря, военные учения больше похожи на начало нормализации НОАК новых элементов в своих действиях в Тайваньском проливе. Изоляция острова стала реальностью, которая может быть осуществлена в любое время, и жизненная сила Тайваня явно находится в руках материкового Китая. Независимость Тайваня ведет в тупик, и нет силы, которая могла бы остановить воссоединение. После случившегося на прошлой неделе весь мир видит это более ясно», — написал Ху на страничке в социальной сети Weibo, китайской платформе, похожей на Twitter.

По словам Ху, учения отвергли концепцию подконтрольных Тайваню вод и воздушного пространства, а также срединную линию в Тайваньском проливе, фактическую границу между островом и материковым Китаем, которую Пекин официально не признал, но обе стороны в основном соблюдали на протяжении десятилетий.

Это мнение разделил полковник НОАК в отставке Юэ Ган, который заявил, что риск конфликта возрос с исчезновением «виртуальной границы».

«Тайваньский пролив превратился в квази-зону военных действий, которая затронет окружающие регионы в Восточной Азии и Южно-Китайском море, с продолжающимися военными кризисами и усилением нестабильности региональной безопасности. Вашингтон и Тайбэй не прекратят свои провокации в адрес материка, поэтому НОАК не прекратит свои мощные контрмеры. Масштаб учений зависит от уровня провокаций со стороны Вашингтона и Тайбэя», — сказал Юэ, добавив, что геополитические отношения были «перетасованы».

Однако Юэ отметил, что текущие учения не будут повторяться часто, и будут внедрены более экономичные режимы учений, достаточные, чтобы подорвать решимость тайваньских военных сдерживать боевые действия силой. Масштабные учения НОАК вокруг Тайваня рассматриваются как предупреждение США и их союзникам. Другие аналитики повторили, что цель состоит в том, чтобы учения стали регулярными.

«Пекин может обратить такие военные учения в реальные военные действия в любое время, когда сочтет это необходимым… или просто сохранить свое нынешнее военное давление на Тайвань», — сказал Ко Кинг Ки, президент Центра новой инклюзивной Азии, аналитического центра в Малайзии, добавив, что учения «в конечном итоге станут общепринятой реальностью для международнонр сообщества».