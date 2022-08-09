Санкт-Петербург, , 12:26 — REGNUM В Санкт-Петербурге возле станции метрополитена «Ладожская» за 1,3 млрд рублей продают бизнес-центр. Об этом 9 августа сообщил продавец, передаёт издание «Деловой Петербург».

Вид на бизнес-центр по адресу Заневский проспект, дом 67 Сервис «Яндекс. Карты»

Здание располагается по адресу Заневский проспект, дом 67, корпус 4. Общая площадь объекта составляет 6,5 тыс. кв. м. При этом бизнес-центр можно приобрести как полностью за 1,3 млрд рублей, так и отдельные этажи.

При этом разрешение на вводу в эксплуатацию здание получило в 2021 году. Однако площади не были сданы в аренду.

Собственником объекта, по данным ЕГРП, является ООО «ГазРемСтрой». Компания приобрела участок в 2015 году, а на следующий год оформила разрешение на строительство.

Отметим, что, по данным аналитиков компании Maris, в первом полугодии 2022 года спрос на офисные площади сократился на 20%. Арендопригодная площадь офисных центров в Петербурге составляет 3,903 млн м2.