Санкт-Петербург, 9 августа, 2022, 12:26 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге возле станции метрополитена «Ладожская» за 1,3 млрд рублей продают бизнес-центр. Об этом 9 августа сообщил продавец, передаёт издание «Деловой Петербург».

Сервис «Яндекс. Карты» Вид на бизнес-центр по адресу Заневский проспект, дом 67

Здание располагается по адресу Заневский проспект, дом 67, корпус 4. Общая площадь объекта составляет 6,5 тыс. кв. м. При этом бизнес-центр можно приобрести как полностью за 1,3 млрд рублей, так и отдельные этажи.

При этом разрешение на вводу в эксплуатацию здание получило в 2021 году. Однако площади не были сданы в аренду.

Собственником объекта, по данным ЕГРП, является ООО «ГазРемСтрой». Компания приобрела участок в 2015 году, а на следующий год оформила разрешение на строительство.

Отметим, что, по данным аналитиков компании Maris, в первом полугодии 2022 года спрос на офисные площади сократился на 20%. Арендопригодная площадь офисных центров в Петербурге составляет 3,903 млн м2.