Минск, , 12:23 — REGNUM Правительство Белоруссии должно и в текущем году в плане экономических показателей сработать не хуже, чем в 2021 году. Такую задачу 9 августа на заседании Совета министров по вопросам функционирования экономики в условиях санкций поставил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Белоруссия Иван Шилов © ИА REGNUM

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Белорусский лидер считает, что пока правительство и министерства работают не на полную мощь.

«Поэтому у нас сегодня промежуточное заседание правительства. По итогам года нужно спланировать заседание правительства в таком же формате под председательством президента, уже полностью рассмотреть, как сработали. Задача одна — не хуже прошлого года. Умереть, но выдержать», — подчеркнул Лукашенко, слова которого приводит пресс-службе президента страны.

При этом белорусский лидер выразил уверенность в том, что, несмотря на беспрецедентные для экспортно-ориентированной белорусской экономики санкции, «мы можем это сделать». Он подчеркнул, что «вопрос номер один» — это «чрезмерное напряжение, поиск новых логистических цепочек, новых потребителей» белорусских товаров.

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«Поэтому экономика — вопрос номер один. Будет экономика — всё у нас получится», — убеждён Александр Лукашенко.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2021 году ВВП Белоруссии увеличился на 2,3%. На 2022 год, согласно прогнозам социально-экономического развития страны, был запланирован рост на 2,9% по отношению к 2021-му. Однако в январе–мае текущего года ВВП Белоруссии, напротив, упал. По отношению к аналогичному периоду прошлого года падение этого показателя составило 3,4%.