Москва, , 12:21 — REGNUM В Совфеде считают преждевременным сбор биометрических данных граждан России, причем неважно с согласия или нет.

Андрей Клишас Пресс-служба Совета Федерации РФ

«Прежде чем говорить о сборе биометрических данных наших граждан (с согласия или без), нужно ясно определить цели создания данной базы, кто будет иметь к ней доступ и кто понесёт ответственность за возможные утечки данных, персональную (ответственность тоже нужно определить)», — отметил глава комитета Совфеда по госстроительству Андрей Клишас.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Минцифры предложило отказаться от необходимости получать согласие гражданина на передачу его биометрии в «Единую биометрическую систему» (ЕБС) из различных источников. Соответствующие поправки к проекту приказа о правилах сбора биометрии разработало ведомство, пишет «Коммерсантъ».

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