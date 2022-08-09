Чебоксары, 9 августа, 2022, 12:21 — ИА Регнум. В Алатырском районе Чувашии планируют построить подстанцию скорой медицинской помощи. На разработку проекта выделено более 2,5 млн рублей. Информация о заключении контракта опубликована на портале госзакупок, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Дарья Драй ИА REGNUM Скорая помощь

Заказчиком выступает казённое учреждение «Республиканская служба единого заказчика». Предмет контракта — выполнение инженерных изысканий, подготовка проектной и рабочей документации для строительства в посёлке Киря Алатырского района подстанции скорой медицинской помощи (бюджетного учреждения «Республиканский центр медицины катастроф и скорой медицинской помощи» минздрава Чуваши). Подстанцию предлагается возвести из лёгких металлических конструкций.

Цена контракта составила 2 582 978 рублей, источник финансирования — республиканский бюджет Чувашии.

Решение о возможном заключении контракта с единственным поставщиком поддержано на заседании оперативного штаба по повышению эффективности использования бюджетных средств. Проектные работы выполнит общество «Проектно-сметное бюро» (г. Чебоксары), срок завершения — 30 ноября 2022 года.

Напомним, что в Канашском районе Чувашии будет построена новая поликлиника в селе Шихазаны. На данные цели предусмотрено свыше 543,68 млн рублей.

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Как сообщало ИА REGNUM , в 2018 году в Чувашии завершилась централизация службы скорой медицинской помощи. Тогда власти заявляли, что круглосуточно скорую помощь оказывают 100 врачебных и фельдшерских бригад, а своевременность прибытия бригад на вызов составляет 97,8%: в городах медицинские работники прибывают на вызов, в течение 9,8 минут, на селе — за 12,6 минут.

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