Кейптаун, 9 августа, 2022, 12:29 — ИА Регнум. Будущее Африки в значительной степени повлияет на будущее всего мира, поэтому США уделяют отношениям с этим континентом большое внимание. Об этом госсекретарь США Энтони Блинкен заявил в интервью Международному французскому радио (RFI), опубликованном 9 августа.

Иван Шилов ИА REGNUM Африка

По его словам, его визит в ЮАР не связан с взаимодействием США с какой-то из африканских стран. Дело в том, что будущее мира в очень большой степени будет определяться в Африке.

«До 2050 года каждый четвёртый гражданин планеты будет африканцем, а до 2025 года 50% населения Африки будет 25 лет или меньше. Поэтому будущее очень конкретно решается в Африке», — сказал Блинкен.

Он добавил, что повестка США «очень позитивна» для будущего Африки. Вашингтон стремится наладить более крепкие партнёрские отношения с африканскими странами и сообща работать над преодолением вызовов.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 августа Блинкен начал поездку по трём странам Африки. Сначала он прибыл в ЮАР, затем отправится в Демократическую Республику Конго и Руанду.

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