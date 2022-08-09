Москва, , 12:19 — REGNUM Выявляемость новых случаев заражения коронавирусом в Москве идет на спад. Об этом свидетельствует опубликованная 9 августа статистика официального портала о распространении COVID-19 в России, передает корреспондент ИА REGNUM.

Коронавирус Permkrai.ru

За минувшие сутки на территории столицы был подтвержден 4 781 случай заражения коронавирусом. Эта цифра на 460 случаев меньше аналогичного показателя 8 августа. Тогда на территории города коронавирус был подтвержден у 5 241 человек, а днём ранее — у 6 110 жителей Москвы.

Отметим, что на территории России за минувшие сутки было выявлено 16 325 новых случаев заражения коронавирусом.

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