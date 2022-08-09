Бухарест, , 12:19 — REGNUM Адъютант командира одной из воинских частей в уезде Яссы на северо-востоке Румынии предстал перед трибуналом по обвинению в подготовке масштабного теракта. Об этом 9 августа сообщает бухарестский телевизионный канал Digi24.

Суд Pixabay.com

Согласно официальной информации, некий старший сержант Н. И. подозревается в том, что две недели назад он планировал физическую расправу над представителями экзаменационной комиссии жандармерии Румынии.

По некоторым данным, указанный военнослужащий не справился с экзаменационными тестами на повышение в должности.

В доме подозреваемого гражданина обнаружены несколько автоматов, взрывчатые вещества и боеприпасы.

Ведется следствие.