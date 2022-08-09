Уфа, , 12:20 — REGNUM Чрезвычайная пожароопасность ожидается в Башкирии. Об этом 9 августа сообщает пресс-служба МЧС по региону.

Лес Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Сообщается, что 10 августа в республике ожидается гроза, в ночное и утреннее время возможен туман, видимость менее 500 метров. Днем в регионе может пройти кратковременный дождь.

Столбик термометра в Башкирии днем может подняться до отметки +32°С.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии выявили 96 фактов нарушения правил пожарной безопасности в лесах.

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