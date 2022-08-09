Уфа, 9 августа, 2022, 12:20 — ИА Регнум. Чрезвычайная пожароопасность ожидается в Башкирии. Об этом 9 августа сообщает пресс-служба МЧС по региону.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Лес

Сообщается, что 10 августа в республике ожидается гроза, в ночное и утреннее время возможен туман, видимость менее 500 метров. Днем в регионе может пройти кратковременный дождь.

Столбик термометра в Башкирии днем может подняться до отметки +32°С.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии выявили 96 фактов нарушения правил пожарной безопасности в лесах.