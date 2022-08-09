Донецк, 9 августа, 2022, 12:17 — ИА Регнум. Украинские боевики обстреляли Зайцево в Донецкой Народной Республике, сообщили 9 августа в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Gov.ua ВСУ

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 10:20 (совпадает с мск) — н. п. Курдюмовка — н. п. Зайцево (южное): выпущено 3 снаряда калибра 122 мм», — говорится в телеграм-канале представительства.

Как сообщало ИА REGNUM, украинские боевики за прошедшие сутки обстреляли территорию Донецкой Народной Республики 81 раз, выпустив 420 боеприпасов.

Читайте также: Боевики ВСУ за сутки обстреляли территорию ДНР более 80 раз