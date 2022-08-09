Таллин, , 12:16 — REGNUM В парке мызы Авандузе (Ляэне-Вирумаа, северо-восток Эстонии) неизвестными разрушен и полностью приведен в негодность советский военный памятник, сообщило эстонское гостелевидение ETV.

Местные жители сообщили о случившимся властям, которые признали, что не принимали решения о его демонтаже или переносе и никто к ним не обращался с таким предложением.

«Рекомендую, если кого-то беспокоит не подходящий для нашего культурного пространства памятник и он не знает, как действовать, обращаться либо в органы местного самоуправления, либо в комиссию по воинским захоронениям, которые найдут достойное решение», — заявил старейшина волости Вяйке-Маарья Индрек Кескюла.

Монумент в виде каменной плиты располагался на частной территории и все последние годы был лишен ухода. Несколько лет назад вандалы уже сбили с него красную звезду и таблички с именами и фамилиями погибших советских воинов.

На памятнике была выбита надпись на русском и эстонском языках «Вечная память героям, павшим в боях за свободу и независимость нашей родины 1941−1945».