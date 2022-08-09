Тамбов, 9 августа, 2022, 12:15 — ИА Регнум. На повышение квалификации в Тамбовскую область приедут 20 школьных учителей из ЛНР. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 9 августа сообщила депутат Госдумы Тамара Фролова («Единая Россия»).

Флаг Тамбовской области

«В середине августа на Тамбовщину также приедут 20 школьных учителей и педагогов среднего профессионального образования из Новоайдарского района ЛНР. Разобраться в актуальных вопросах российского образования им помогут наши тамбовские преподаватели», — отметила Фролова.

Для перехода на российские образовательные стандарты учителя активно проходят повышение квалификации, отметила парламентарий.

В Минпросвещения РФ заявили о готовности большинства образовательных учреждений ЛНР к работе с 1 сентября. До Дня знаний школы республики планируется полностью обеспечить учебниками, решить вопрос с бесплатным горячим питанием учеников начальных классов, в некоторых учреждениях завершить ремонт.

Читайте также:Калужане помогут подготовить школы луганского Первомайска к учебному году