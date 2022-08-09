Красноярск, 9 августа, 2022, 12:14 — ИА Регнум. В центральных районах Красноярского края 10–12 августа местами ожидается высокая пожарная опасность четвёртого класса. Об этом ИА REGNUM сообщили в краевом главке МЧС, ссылаясь на данные синоптиков.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Куст травы после пала травы

По данным ведомства, особый противопожарный режим на этих территориях в настоящее время не действует. Однако это не значит, что можно бездумно использовать открытый огонь.

Как сообщили ИА REGNUM в краевом министерстве лесного хозяйства, на утро 9 августа в регионе зарегистрировано три лесных пожара на площади 380 га — в Енисейском, Шушенском и Эвенкийском районах.

Напомним, особый противопожарный режим действует на севере Красноярского края.