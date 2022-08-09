Пекин, 9 августа, 2022, 12:19 — ИА Регнум. Учения китайских военных с боевыми стрельбами пройдут 11–13 августа в акватории восточной провинции Цзянсу. Сообщение об этом опубликовано 9 августа на сайте Управления морской безопасности КНР.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

Учения будут проходить каждый день с 09:00 по местному времени (04:00 мск) до 16:00 (11:00 мск), для их проведения выбраны четыре зоны в южной части Желтого моря.

Подробностей о силах и средствах, задействованных в манёврах, нет. В районах проведения учений временно запретят судоходство.

Как сообщало ИА REGNUM, серию учений провели за последнюю неделю китайские военные. Пекин таким образом отреагировал на визит спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси в Тайбэй 2 и 3 августа.

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