Москва, 9 августа 2022, 12:12 — REGNUM Новым послом России в Бахрейне назначен Алексей Скосырев . Соответствующий указ сегодня, 9 августа, подписал президент РФ Владимир Путин.
В указе главы государства говорится: «Назначить Скосырева Алексея Владимировича Чрезвычайным и Полномочным послом РФ в Королевстве Бахрейн.
Игорь Александрович Кремнев, занимавший пост посла РФ в Бахрейне с сентября 2018 года, освобождён от должности.
Как сообщало ИА REGNUM, журналист, общественный и политический деятель Родион Мирошник назначен полномочным послом Луганской Народной Республики.
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