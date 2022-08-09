Москва, 9 августа, 2022, 12:12 — ИА Регнум. Новым послом России в Бахрейне назначен Алексей Скосырев . Соответствующий указ сегодня, 9 августа, подписал президент РФ Владимир Путин.

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В указе главы государства говорится: «Назначить Скосырева Алексея Владимировича Чрезвычайным и Полномочным послом РФ в Королевстве Бахрейн.

Игорь Александрович Кремнев, занимавший пост посла РФ в Бахрейне с сентября 2018 года, освобождён от должности.

Как сообщало ИА REGNUM, журналист, общественный и политический деятель Родион Мирошник назначен полномочным послом Луганской Народной Республики.

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