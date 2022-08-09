Петропавловск-Камчатский, 9 августа, 2022, 12:11 — ИА Регнум. Мастер-план развития Петропавловска-Камчатского до представления на ВЭФ-2022 во Владивостоке президенту РФ Владимиру Путину покажут жителям края и они смогут высказать своё мнение, внести предложения. Об этом по итогам совещания под председательством помощника президента Максима Орешкина заявил губернатор региона Владимир Солодов.

Алексей Иванов ИА REGNUM Камчатка

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«Первое, что мы сделали на самом старте — спросили жителей, что они ждут от города, каким бы они хотели видеть Петропавловск-Камчатский. И именно на этом мы базировали всю дальнейшую проработку. Было проведено более 20 стратегических сессий, 1000 человек приняли участие. И мы продолжаем постоянно дорабатывать, уточнять — буквально вчера по прилёту Максима Станиславовича мы встречались с нашими активистами. Другое дело, что сейчас тот этап, когда профессиональные архитекторы со всей страны занимаются планировочными решениями. По итогам мы обобщим все рекомендации и до сентября представим жителям в виде презентации, чтобы потом уже в согласованном формате докладывать президенту РФ Владимиру Путину в сентябре», — рассказал Солодов.

Глава региона заверил, что разработанный мастер-план не станет «просто красивыми картинками». Он подчеркнул, что первые проекты будут реализованы до конца 2022 года.

«Это благоустройство Култучного озера и первые элементы благоустройства набережной. Поэтому не за горами трансформация города и мы, определив долгосрочный план развития, начинаем по нему идти прямо сегодня», — сказал губернатор Камчатки.

Как сообщало ИА REGNUM, Петропавловск-Камчатский стал лидером среди городов Дальнего Востоку в отборе мастер-планов. Итоги конкурса 4 августа объявил полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев.