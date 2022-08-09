Пермь, 9 августа, 2022, 12:11 — ИА Регнум. В больницы Пермского края поступили 26 новых пациентов с коронавирусной инфекцией. Суточный показатель госпитализаций держится на одном уровне вторые сутки, сообщает 9 августа оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

С начала пандемии в регионе выявили 375 686 заражений коронавирусом. За минувший день, 8 августа, зафиксировано 265 новых случаев.

От болезни оправились 365 299 пермяков. Жертвами COVID-19 стали 8853 человека. За последние сутки летальные исходы отсутствуют.