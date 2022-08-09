Кишинёв, 9 августа, 2022, 12:10 — ИА Регнум. Уголовные дела в отношении бывшего президента Молдавии Игоря Додона будут рассматриваться быстро и зависимыми от властей судами. Такое заявление он сделал 9 августа в своём телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Додон

«Этот «спринт» захваченного правосудия ещё вчера предвосхитил Серджиу Литвиненко. Министр юстиции проговорился, заявив, что уверен в завершении дел, которое наступит «намного раньше, чем некоторые думают, и гораздо раньше, чем это произошло в других странах"», — написал Додон.

Политик отметил, что рассмотрение уголовных дел не должно зависеть от главы минюста, и непонятно, откуда он знает о сроках их рассмотрения. Это заявление Литвиненко будет использоваться в качестве доказательства в ЕСПЧ, а также станет основанием для того, чтобы возбудить дело о вмешательстве властей в правосудие и о «захвате государства».

Додон также заявил, что против него готовят новое уголовное дело. Он готов отстаивать свою невиновность в суде.