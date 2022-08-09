Село Залесово, Алтайский край, , 12:10 — REGNUM Прокуратура Алтайского края 9 августа известила о проведении проверки в связи с сообщениями средств массовой информации о том, что в Залесовском районе неизвестные спустили воду из озера. В результате погибла вся рыба, которая там обитала.

Алтайский край. В Залесовском районе неизвестные спустили воду из озера Прокуратура Алтайского края

Прокуратурой дается оценка исполнения законодательства в сфере охраны и добычи водных биологических ресурсов. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Также прокуратурой Алтайского края контролируется ход процессуальной проверки, проводимой следственными органами СУ СК России по Алтайскому краю.

Как сообщало ИА REGNUM, в Емельяновском районе Красноярского края правоохранители устанавливают обстоятельства массовой гибели рыбы в одном из водоёмов.

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